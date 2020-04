Illustration - Zoom — Fotoarena/Sipa USA/SIPA

Sortir avec quelqu’un à distance n’a rien de nouveau. Pour entretenir la flamme, la multitude de logiciels permettant de faire des appels vidéos a la cote. Mais depuis le début du confinement en raison de l'épidémie de coronavirus, certains outils de visio rencontrent encore plus de succès puisque une ville, voire une simple centaine de mètres sont désormais impossible à franchir pour aller retrouver l'être cher. Ce qui n'empêche pas les plus motivés de se marier sur Zoom, la plateforme d’appels vidéo en ligne qui a explosé depuis le début du confinement dans le monde.

S’il est possible de faire des rencontres, d’entretenir une relation à distance, et même de se marier sur Zoom, il est aussi possible de... rompre de la même manière. En réponse à un tweet devenu viral il y a deux semaines, de nombreux témoignages semblent confirmer ce phénomène. Une journaliste américaine demandait : « Suis-je la première personne à me faire larguer sur Zoom ? »

am i the first person who's been dumped via zoom? — Julia Moser (@juliamoserrrr) April 9, 2020

Avez-vous vécu une rupture par appel vidéo ? Si oui, étiez-vous la personne qui a rompu ou l’autre personne ? De quelle manière avez-vous réagi ? Êtes-vous soulagés ou auriez-vous préféré que cela se passe autrement ? Comment le confinement a-t-il affecté votre relation ? Était-ce une relation longue ou non ? Si vous étiez la personne qui a rompu, expliquez nous pour quelles raisons l'avoir fait par visio ? Racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous. Votre témoignage pourra servir à l’écriture d’un article.