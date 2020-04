Le cas San Francisco interroge, lorsque l'on sait que les Etats-Unis comptent le plus de cas de coronavirus au monde — Jeff Chiu/AP/SIPA

A San Francisco, l’arrivée du beau temps rime chaque année avec un étrange rituel : les célébrations du 20 avril, ou « 420 », pour les fumeurs de cannabis. Des célébrations qui devront avoir lieu en confinement cette année. En raison de COVID-19, les organisateurs de l’événement ont dû annuler le rassemblement. Malgré leurs efforts, London Breed, maire de San Francisco, craint toujours que certains trouvent d’autres endroits pour se rassembler.

Une crainte légitime lorsque l’on sait que la cité californienne est un exemple à suivre aux Etats-Unis, désormais à la première place des pays dénombrant le plus de cas de Covid-19. Quand à l’échelle du pays on compte plus de 676.000 cas de coronavirus recensés, et que la Californie en compte 27.000.

Et à San Francisco, pourtant l’une des villes les plus importantes de l’Etat, un peu plus de 1.000 cas ont été recensés pour seulement 17 décès. Un nombre bien inférieur à d’autres villes similaires en taille comme Washington (plus de 10.000 cas, 491 décès).

Des mesures prises à temps

London Breed, maire de San Francisco - Drew Altizer Photography/REX/SIPA

Des résultats encourageants que la ville doit à sa maire, London Breed, qui très tôt a su prendre des mesures efficaces pour empêcher le virus de se propager à San Francisco, où moins de 50 cas étaient déclarés. Celle-ci avait à l’époque été lourdement critiquée pour avoir ordonné dès le 17 mars la fermeture des entreprises et un confinement de la ville.

« Elle a subi énormément de pression politique, de critiques mais a eu le courage de prendre une décision guidée par son instinct, sur la base de la science et des recherches qu’elle a faites », a indiqué à the Atlantic Kamala Harris, sénatrice de la Californie et ancienne candidate aux primaires démocrates. « Elle pensait que c’était la bonne chose à faire pour son peuple, même lorsque d’autres personnes ne le voyaient pas encore. » Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, prenait des mesures similaires à l’échelle de l’état quelques jours plus tard.

Le 17 mars, la ville de New York comptait déjà plus de 2.000 cas positifs. Mais le gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo, et le maire de la ville, Bill de Blasio, réticents à fermer des écoles ou à émettre des mesures de confinement, ont tardé à faire de même. Au moment de la fermeture complète de la ville de New York le 22 mars, plus de 10.000 cas avaient été signalés.

Côte Est VS côte Ouest

Aujourd’hui, les chiffres sont indéniables, il y a consensus sur l’efficacité des mesures mises en place par la maire, bien que la côte Ouest ait aussi bénéficié dès fin janvier des restrictions de voyages en provenance de la Chine imposées par l'administrationTrump. Au contraire de New York, dont la plupart des cas proviennent d'Europe, qui a été durement touchée par l’interdiction tardive des vols en provenance du Vieux Continent, annoncée le 11 mars.

De nombreux observateurs notent tout de même que les différences de densité de population et d’usages des transports en commun entre la côte Est et Ouest expliquent aussi le faible nombre de cas en Californie. Selon une étude de l’université UCLA datant de 2018, moins de 3 % de la population prend les transports en commun régulièrement dans le sud de la Californie par exemple, quand pour les New Yorkais, se déplacer en métro est essentiel. « Moins la population est dense, plus il est facile de maintenir des distances physiques entre individus », a rappelé Timothy Brewer, épidémiologiste à l’UCLA, à la BBC.

« Ce qui est frappant, c’est que London Breed a anticipé très tôt c'est vrai. Mais la manière dont elle va réouvrir la ville est d'autant plus cruciale si elle ne veut pas voir le nombre de cas exploser », explique Nichole Bacharan, politologue spécialiste des Etats-Unis. Le pic épidémique en Californie devant être atteint d’ici les deux prochaines semaines, les autorités sanitaires locales réfléchissent déjà à un plan de déconfiement partiel qui devrait avoir lieu dès le 4 mai.