Un défi original à relever. En Indonésie, les autorités offriront une récompense à la personne qui pourra aider un crocodile marin ayant un pneu de moto coincé autour du cou. L’idée est évidemment de secourir l’animal… tout en restant en vie.

Le courageux chasseur qui pourra libérer le crocodile touchera une somme en liquide. Le montant n’a pas été précisé par les autorités de Palu, capitale de la province de Sulawesi. Le reptile concerné mesure 4 mètres de long.

Cela fait des années que les autorités locales tentent de dégager la bête de son étau, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux qui montrait l’animal en train d’essayer d’aspirer l’air. Certains s’étaient inquiétés du fait que le pneu était en train de tuer lentement l’animal. Le gouverneur de la province a ordonné à son agence de protection de l’environnement de trouver une solution.

Rescuers are racing against time as they try to remove a tire wrapped around this crocodile's neck pic.twitter.com/AWhoVhH57U