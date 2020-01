Le pont de Saint-Nazaire. — LOIC VENANCE / AFP

Un accouchement dans un lieu pour le moins original. Selon Ouest-France, une habitante de Chauvé en Loire-Atlantique a été contrainte d’accoucher, dans la nuit de samedi à dimanche, dans sa voiture sur le pont de Saint-Nazaire.

Le couple se rendait à la maternité de Saint-Nazaire en voiture lorsque la femme a senti la poche des eaux se rompre. Le véhicule s’engageait tout juste sur le pont. La maman (déjà d’une petite fille) n’a eu qu’à pousser deux fois pour que le bébé ne naisse. Elle était à deux semaines et demie du terme. Selon Ouest-France, elle avait prévu une serviette et un gros pull en laine pour mettre au chaud le petit… Côme.

La maman a l’habitude de mettre bas des… chevreaux

Arrivés à la maternité, la femme et le bébé ont été pris en charge par une sage-femme et une infirmière. Le papa a pu couper le cordon ombilical toujours dans la voiture. La maman, qui est salariée d’une chèvrerie et qui a donc l’habitude de mettre bas les chevreaux, n’a en tout cas pas manqué de sang-froid.