Les astronautes de l’ISS aident à suivre en direct la tournée du Père Noël

Depuis des décennies, l’armée américaine suit chaque 24 décembre en direct la tournée du Père Noël. Mais pour la première fois cette année, elle a reçu une aide de haut vol pour s’assurer que la distribution de cadeaux se déroulait sans encombre : celle des astronautes de la Station spatiale internationale.

« Nous avons obtenu une confirmation visuelle que le Père Noël est actuellement en train de voyager au-dessus de l’Inde ! », a annoncé à 17h00 GMT l’astronaute américain Andrew Morgan dans une vidéo tournée en apesanteur dans l’ISS.

