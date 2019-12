Une famille originaire de Géorgie, aux Etats-Unis, a fait la surprenante découverte d’un hibou dans son sapin de Noël, rapporte CNN. Celui-ci y aurait probablement trouvé refuge.

Katie McBride Newman a raconté à la chaîne américaine que sa fille de 10 ans s’est précipitée vers sa mère, un soir, effrayée par ce qui semblait n’être qu’une décoration de noël. « Maman, la décoration m’a fait peur », s’est-elle exclamée, avant de fondre en larmes. Comble du hasard : la mère de famille est une grande fan de ces rapaces et avait décoré la plante avec une douzaine de hiboux factices. En voulant rassurer sa fille, elle s’est alors approchée de l’arbre. C’est à ce moment que l’animal a tourné la tête, révélant sa présence.

A Georgia family got a special holiday surprise last week after finding an owl hiding inside their Christmas tree https://t.co/wc5eCY2ku7