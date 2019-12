NOEL Le chef de cabine d'un vol EasyJet, originaire de Mulhouse, a repris le tube de Noël de Mariah Carey « All I want for Christmas is you »

Jonathan Jautard, stewart et chanteur, a repris le célèbre tube de Mariah Carey — Jonathan Jautard

Les passagers du vol EasyJet Bâle-Prague du 20 décembre ont été gâtés pour les fêtes de Noël. Après avoir entendu les habituels messages de sécurité avant le départ, leur chef de cabine a entonné le tube de Mariah Carey « All I want for Christmas is you » à la surprise générale. Le steward, c’est Jonathan Jautard, un chanteur alsacien qui se produit dans la région avec son groupe John & The Steeds.

« On s’est dit qu’on allait parler un peu de nous »

Ce Mulhousien a repris le méga tube de la diva, dont il a pu voir le show à New York, pour égayer le vol des passagers. « La compagnie nous laisse une certaine marge de créativité pour les distraire », explique-t-il à 20 Minutes. Le tour de chant semble avoir ravi son public, c’est une passagère qui l’a filmé et lui a remis une vidéo de sa performance.

Pourquoi avoir choisi la chanson qui est devenue l'hymne de Noël culte (et kitsch) depuis 25 ans ? Distraire ses passagers, oui mais aussi se faire un petit coup de pub avant la sortie de son album qu’il va sortir l’année prochaine grâce à une campagne de financement participatif. « Pas mal de vidéos font le buzz de cette façon, on s’est dit qu’on allait parler un peu de nous », confie-t-il. Pari réussi.