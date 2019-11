NOS INTERNAUTES ONT DU TALENT L’esprit de Noël gagne monuments, bâtiments et même animaux, parés de leurs plus beaux habits de lumière

Coup d'envoi des illuminations sur l'avenue des Champs-Elysées, le 24 novembre 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Elle est là, la fameuse magie de Noël. Avec son lot de sapins, guirlandes, œuvres d’art et autres décorations étincelantes et chatoyantes qui ornent les avenues, les marchés, les devantures et façades et même quelques animaux. Une profusion de mises en lumière pour nous plonger dans l’ambiance, à un mois des festivités. Alors, des étoiles plein les yeux, immortalisez tous ces spectacles lumineux et faites-nous rêver et briller de mille feux.

