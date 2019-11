(Illustration) La compagnie aérienne russe Aeroflot. — Dmitry Feoktistov/TASS/Sipa USA/

La compagnie aérienne russe Aeroflot a retiré ce mardi tous ses points de fidélité à un passager qui l’avait trompé sur le poids de son chat, trop lourd pour voyager en cabine, en lui substituant un autre animal lors de l’enregistrement.

Mikhaïl Galine avait raconté la semaine dernière sur Facebook comment son chat Victor avait été jugé trop lourd pour être accepté en cabine au cours d’une escale à Moscou, lors d’un vol l’emmenant de Lettonie vers Vladivostok (Extrême-Orient russe). « A la pesée, l’animal faisait plus de 10 kg, un poids non autorisé en cabine » où la limite sur Aeroflot est de 8 kg, a expliqué le jeune homme. Ne pouvant se résoudre à laisser son chat en soute, Mikhaïl Galine a reporté son départ de Moscou et s’est mis à la recherche d’un « chat similaire mais plus léger ».

Le lendemain, il retourne à l’aéroport avec « le chat, le double du chat et ses propriétaires ». Il a réussi à s’enregistrer en classe affaires avec son animal grâce à cette substitution lors de l’enregistrement. Sur Facebook, le jeune homme a posté une photo de son gros chat, confortablement installé dans l’avion avec une coupe de champagne à ses côtés.

400.000 miles envolés

Mais Aeroflot n’a pas apprécié le stratagème du jeune homme et, image de vidéosurveillance à l’appui, a prouvé que le chat Victor avait été remplacé lors de l’enregistrement « par un animal similaire pesant 7 kg ». En conséquence, « Aeroflot a pris la décision de retirer ce passager de son programme de fidélité. Tous les miles qu’il a collectés seront annulés ».

A en croire ses comptes sur les réseaux sociaux, Mikhaïl Galine est un grand voyageur et des médias russes affirment qu’il possédait 400.000 miles, l’équivalent de plusieurs milliers d’euros de vols.