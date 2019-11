L'accouchement a eu lieu dans une discothèque toulousaine. Illustration. — Deluxtrade / Pixabay

Les secours sont arrivés juste après la naissance pour prendre en charge le bébé et sa mère, en bonne santé. Un petit garçon a vu le jour dans la boîte de nuit l’O’Club, à Toulouse, lundi vers 5 h 30. Selon La Dépêche du Midi, ce sont les employés de la discothèque qui ont assisté la jeune femme de 19 ans lors de l’accouchement, aidés au téléphone par des employés du Samu.

Il ne restait plus grand monde dans l’établissement lorsque la future maman a ressenti un mal au ventre, avant de ne plus pouvoir marcher. Alors qu’elle avait répondu à l’invitation d’une amie, elle ne s’attendait pas à ce que sa grossesse prenne fin si tôt, et dans pareil endroit. Le quotidien régional indique que l’O’Club proposera « une entrée gratuite à vie » au nouveau-né, dès que celui-ci sera en âge de sortir en boîte.