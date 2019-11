CONCOURS Plus de 70.000 internautes ont participé à un sondage qui a désigné la cathédrale de Strasbourg comme la plus belle de France

La cathédrale de Strasbourg, joyaux de la capitale alsacienne. — G.Varela/20 Minutes

Le vote a été serré mais c’est Strasbourg qui l’a emporté. La cathédrale, fleuron de la capitale alsacienne, a été élue la plus belle de France, devant celle de Reims et 14 autres édifices par plus de 70.000 internautes.

C’est un sondage lancé sur Facebook par la page « Memes décentralisés pour provinciaux et francophones oubliés » qui a permis de départager les deux joyaux architecturaux en finale. Et Reims n’est passé loin de la victoire puisque Strasbourg a été préféré à 50,4 % contre 49,6 % pour la « cité des rois », soit à peine 500 voix d’écart.

Le vote a donné lieu à une bataille d’arguments entre les internautes en faveur de la cathédrale de Reims ou de Strasbourg. Mais c’est bien cette dernière qui a remporté les suffrages. « La seule qui me donne des frissons, c’est Notre-Dame de Strasbourg », écrit Julie. « Strasbourg est bien plus majestueuse et grandiose. L’émotion qu’elle provoque est à des kilomètres de celle de Reims », affirme de son côté Aurélien.

L’organisateur du concours a annoncé la tenue d’un apéritif géant au pied de la cathédrale le 12 novembre prochain. Les participants sont invités à rapporter « crémant et fromage » pour célébrer la victoire.