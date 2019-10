Halloween: Trump se moque d'un enfant lors d'une distribution de bonbons — 20 Minutes

Cet enfant se souviendra de son passage à la Maison Blanche. Comme chaque année, le président américain et son épouse recevaient des enfants de la ville pour fêter Halloween. Dinosaures, Spider-Man et licornes se sont succédé devant Donald et Melania Trump pour recevoir des barres chocolatées.

Un enfant déguisé en « Minion », le petit personnage jaune du film « Moi, moche et méchant », s’est approché du couple. Le président et sa femme, visiblement amusés par le déguisement de l’enfant, ont préféré déposer les barres chocolatées sur sa tête plutôt que dans son sac. Les friandises ont fini par glisser et s’écraser sur le sol. L’enfant, visiblement embêté par son costume un peu encombrant semblait quelque peu dérouté. Heureusement, une femme a ramassé les barres et les a déposées dans le sac de l’enfant.