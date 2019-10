SURPRISE Ces fêtes sont régulièrement critiquées à cause de leur démesure, et parfois de leur dangerosité

Fille ou garçon ? Pour surprendre leurs invités, les parents font parfois le choix de prendre trop de risques — CATERS/SIPA

Une femme de 56 ans est morte le week-end dernier dans l’Iowa lors d’une gender reveal party.

Une fête qui consiste à révéler le genre du bébé à naître.

Démocratisée dans les années 2000 aux Etats-Unis, cette mode pousse les futurs parents à aller de plus en plus loin.

Torpeur à Knoxville. Samedi dernier, Pamela Kreimeyer, une femme de 56 ans, s’est rendue à une gender reveal party. Une fête lors de laquelle le sexe d’un couple attendant un bébé est révélé de manière spectaculaire, avec des décorations traditionnellement roses (pour une fille) et bleues (pour un garçon).

Les parents avaient réuni amis et famille chez eux dans l’Iowa où, lors d’une explosion spectaculaire, une poudre colorée devait révéler le sexe du bébé. Une mise en scène à l’issue tragique. Juste après l’explosion, Pamela a reçu un débris du dispositif en pleine tête et est morte sur le coup, a annoncé la police locale dans un communiqué

Les parents avaient tenté pendant plusieurs jours de fabriquer la machine, faite maison, en utilisant de la poudre à canon. Concours de circonstances, des faits similaires se sont produits le lendemain dans le même Etat. Selon le Time, les autorités enquêtent ainsi sur une explosion qui serait intervenue lors d’une autre gender reveal party, sans faire de morts ni de blessés, mais en causant des dommages dans le voisinage.

Pour comprendre comment une invitée à une fête familiale peut mourir de la sorte, il faut comprendre d’où vient l’engouement des gender reveal party.

« C’est comme si elle était déjà née ! »

De tradition, on attribue les prémices de cette célébration à Jenna Karvunidis, blogueuse dans les années 2000. Avec son tempérament très festif (elle a fait un gâteau pour l’anniversaire de son poisson rouge), Jenna voulait rassembler chez elle sa famille et celle de son mari pour qu’ils soient « excités » de la venue de son bébé à naître, rapporte le Guardian.

L’idée est assez simple. Après l’échographie de sa 20e semaine de grossesse, elle demande à sa sage-femme de sceller le sexe du bébé dans une enveloppe et prépare deux gâteaux, l’un rempli avec du glaçage rose et l’autre bleu. Et c’est finalement la découverte du glaçage rose qui est célébrée par des cris et des pleurs de joie. « C’est comme si elle était déjà née ! » crie l’un des invités.

Redoutablement efficace, son histoire, qu’elle partage sur son blog, est reprise par un journal populaire qui trône dans les salles d’attente d’obstétriciens et touche tous les Etats-Unis. La gender reveal party entre alors dans la culture populaire américaine et devient une part importante des dépenses que les couples font lors de baby showers (fête qui célèbre la naissance imminente d’un bébé) - entre 200 et 1.000 dollars, indique le Guardian. En France, les baby showers se répandent timidement, et le phénomène de la gender reveal party reste très marginal.

Du gâteau à l’alligator

Les gender reveal parties gagnant en popularité outre-Atlantique, les parents commencent alors à s’engager dans une compétition féroce pour surpasser les idées de leurs prédécesseurs. Il y a les pinatas et les ballons qui, de manière classique, explosent (sans dangers), révélant des paillettes d’une couleur attitrée au sexe du bébé. Il y a aussi ce restaurant qui organise des gender reveal spécial lasagnes : pour 140 dollars, la révélation est offerte dans de la ricotta bleue ou rose.

Et en Floride, c’est avec des alligators qu’on annonce le sexe de son enfant à naître…

Using an alligator for their baby gender reveal pic.twitter.com/plp86Yd8As — Things White Folks Like (@Things4WhitePpl) March 29, 2018

Pet alligator helps trapper's family reveal 10th baby's gender 💜🐊💙 MORE: https://t.co/2TgpUC2FYg pic.twitter.com/o4Y7OqWstp — FOX 5 DC (@fox5dc) June 12, 2019

Les regrets de Jenna

Régulièrement critiquées pour leur absurdité, ces fêtes représentent également une dangerosité inutile, laquelle a été mise en lumière voici deux ans. En 2017, une gender reveal party a causé d’impressionnants incendies, brûlant 20.000 hectares de forêt dans l’Arizona. Le père avait tiré sur une cible qui, en libérant une poudre colorée, a déclenché l’incendie. Plus de 200 personnes ont été forcées de quitter leur foyer et le coût des dommages s’est élevé à 8 millions de dollars.

Cet été, Jenna Karvunidis a exprimé avoir un sentiment partagé quant à son rôle de pionnière en la matière. Tout d’abord concernant les mises en scènes de plus en plus dangereuses dans lesquelles s’essayent les parents, dans une quête d’originalité à couper le souffle des invités (et des internautes sur les réseaux sociaux).

Mais il y a surtout cette obsession du sexe du futur bébé, qui s’illustre dans des représentations stéréotypées et encore bien vivaces de ce qu’on attribue au genre féminin et masculin. Du rose et des princesses pour les filles, du bleu et des camions de pompiers pour les garçons… C’est pour cela que très vite, Jenna Karvundis s’est éloignée de ces célébrations, elle qui se considère féministe et souhaite inculquer des valeurs progressistes à ses trois enfants.

« Quand on annonce la naissance de son fils par un tir de fusil, ou en combattant avec un alligator, je me dis : " jusqu’où on va aller ? " » se demande-t-elle. Sa fille Bianca, dont elle était enceinte lorsqu’elle a organisé la première gender reveal party, tient aujourd’hui, à seulement 10 ans, des propos engagés sur les questions de genre, qui l’ont fait réfléchir sur les conséquences que peut avoir cette focalisation sur le sexe du bébé. Tout en heurtant, immanquablement, les communautés trans et non-binaires.

« Qu’est-ce qu’on en a à faire du genre du bébé ?, reprend Jenna. Je l’ai fait à l’époque parce que nous n’avions pas autant de connaissances qu’aujourd’hui. Se focaliser uniquement sur le genre d’un nouveau-né retire l’opportunité de tellement de potentiel et de talents qui n’ont rien à voir avec ce qu’on a entre les jambes. »

Pour preuve, Bianca est une petite fille qui a les cheveux très court et « porte des costumes ».