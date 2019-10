Pour la deuxième fois, elle s’est rendue devant le Congrès. Et pour la deuxième fois, elle a été arrêtée. La célèbre actrice Jane Fonda, s’est mêlée vendredi à des manifestants appelant à lutter contre le changement climatique. L’acteur Sam Waterston, connu pour son rôle dans la série « New York, police judiciaire » s’est lui aussi vu passer les menottes.

La veille, les deux comédiens étaient apparus dans une vidéo pour débattre du Green New Deal, une proposition de loi en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux écologiques, défendue par plusieurs élus démocrates, dont la très médiatique Alexandria Ocasio-Cortez.

« Je ne peux plus rester les bras croisés et laisser nos élus ignorer, et pire encore, donner du pouvoir à des industries qui détruisent notre planète à des fins lucratives. Nous ne pouvons pas continuer à défendre cela » a récemment écrit Jane Fonda sur son site.

Jane Fonda et Sam Waterston ont rejoint un groupe de protestataires qui manifestent tous les vendredis en faveur du climat. La comédienne de 81 ans, s’était déjà fait connaître pour son engagement contre la guerre du Viêt Nam dans les années 1960.

WATCH: Activists cheered as Jane Fonda was arrested again Friday during a climate change protest, along with her "Grace and Frankie” co-star Sam Waterston https://t.co/UHaEJR4q3n pic.twitter.com/tPVCi1XcvP