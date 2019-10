La chapelle du Burnkirch, à Illfurth, dans le Haut-Rhin. — Fondation du patrimoine

En 1869, un exorcisme a été pratiqué dans la chapelle de la Burnkirch, à Illfurth. Le bâtiment est très célèbre dans le Sud-Alsace.

Que s’était-il exactement passé ? Le maire de la commune revient sur cette « anecdote ».

La chapelle fait aujourd’hui l’objet d’une rénovation. Une souscription a été lancée par la Fondation du patrimoine afin de restaurer la toiture du clocher.

Le diable est passé par ici… C’était en 1869. Depuis, la chapelle de la Burnkirch, à Illfurth, est toujours debout. La preuve ?La Fondation du patrimoine a lancé lundi une souscription afin de restaurer la toiture du bâtiment, très célèbre dans le Haut-Rhin. « C’est la chapelle plus emblématique du Sundgau [le Sud-Alsace], confirme le maire de la ville, Christian Sutter. Elle a treize siècles d’histoire mais je pense aussi que c’est lié à un événement en particulier. »

L’événement ? Un exorcisme pratiqué en son sein il y a donc 150 ans tout pile. L’affaire est connue sous le nom des possédés d'Illfurth. « Deux enfants de la commune, Thibault et Joseph Bürner, présentaient des troubles du comportement étranges, rembobine l’élu, passionné d’histoire. Ils lisaient dans les pensées ou arrivaient par exemple à déplacer des objets sans les toucher. Ils s’éloignaient aussi vivement d’un objet béni si on leur présentait… Peut-être qu’aujourd’hui, on arriverait à une autre analyse de leur cas. Toujours est-il qu’à l’époque, ça a abouti à un diagnostic de possession satanique et donc à l' exorcisme. »

120.000 euros de travaux

Un monument rappelle aujourd’hui cet épisode : la statue de la Vierge qui trône au centre d’Illfurth. « Elle a été financée grâce à un ouvrage écrit par le curé qui avait réalisé l’exorcisme, Karl Brey », précise Christian Sutter, qui possède justement ce livre. « Mais j’insiste, tout ça n’est qu’une anecdote dans la longue histoire de la Burnkirch, qui a été démolie et reconstruite à huit reprises. »

La commune d'Illfurth, dans le Haut-Rhin. - Maps4News

L’heure est aujourd’hui à la rénovation pour « l’église de la source ». Après la nef, c’est donc la toiture du clocher qui va être retapée. Coût total des travaux : 120.000 euros, dont 25.000 euros espérés grâce à l'appel aux dons lancé par La Fondation du patrimoine. « Les travaux vont débuter cette année et devraient courir sur un an », indique le maire de la ville, qui précise : « Vous savez, il y a toujours un prêtre exorciste par diocèse. »

Vraiment ? « Oui, un dans le Haut-Rhin et un dans le Bas-Rhin, confirme Bernard Xibault, prêtre chancelier de l’archevêché de Strasbourg. Leur rôle est d’abord de faire le point avec les personnes qui les sollicitent. On prend au sérieux les gens sans voir le diable partout. La plupart du temps, ça aboutit à des prières de délivrance, pas au grand exorcisme. » Pas comme à Illfurth, en 1869.