Paul et Etienne ont fait du kitesurf sur la Garonne le 23 septembre dernier. — French Kiteboarder

Certains en ont déjà fait sur un lac gelé, à l'hippodrome de Longchamp ou sur un chenal en Camargue. Deux jeunes Toulousains ont décidé de « s’adonner » à leur passion : le kitesurf. Mais pas n’importe où, sur les eaux de la Garonne, en plein centre-ville de Toulouse.

Le 23 septembre dernier, Etienne et Paul, deux habitants de la Ville rose âgés de 18 ans, ont déployé leur aile de kite au niveau du quai de la Daurade pour glisser quelques minutes plus tard sur les eaux vertes du fleuve.

« Cela fait cinq ans qu’on pratique le kitesurf à Gruissan. Le matin, on s’est levé et on s’est dit : on y va, personne ne l’avait jamais fait. Rien que le fait d’être sur la Garonne, c’était incroyable », raconte Etienne, étudiant en école de commerce.

Un défi pas facile à relever, les conditions météo étant très différentes de celles des plages de la Méditerranée, notamment côté vent. Après quelques figures et une petite frayeur au milieu du fleuve, les deux amis de la team «French Kiteboarder» savourent aujourd’hui le buzz autour de leur vidéo.