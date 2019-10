OUPS Pour certains internautes, cette nouvelle bourde est la preuve que la chaîne américaine a « plus d’un siècle de retard »

Philippe Corbé, corresponsdant pour RTL aux États-Unis, a repéré cette erreur quelque peu cocasse — Capture d'écran CNN

C’est ce qui s’appelle ne pas être à jour. Jeudi, CNN relatait la terrible agression au couteau survenue à la préfecture de police de Paris. Pour situer le lieu de l’action, la chaîne américaine a utilisé une carte de France particulièrement obsolète, rapporte le HuffPost.

La carte présentée à l’écran, datée de plus d’un siècle, était amputée de l’Alsace et d’une partie de la Moselle, encore intégrées à l’Allemagne. C’est Philippe Corbé, correspondant de RTL à New York, qui a repéré la bourde. Pour rappel : l’Alsace-Lorraine a été rétrocédée à la France en 1919, dans le cadre du traité de Versailles.

Pendant le direct sur l’attaque au couteau à Paris, CNN affiche une carte étrange, regardez le tracé de l’Alsace et de la Moselle. pic.twitter.com/QXErNEuFyV — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) October 3, 2019

Une bourde géographique

CNN a donc un siècle de retard sur l’Histoire et la géographie française. Mais la chaîne américaine ne s’est pas seulement trompée sur les frontières de l’Hexagone.

Elle a aussi réalisé une carte où s’est déroulée l’attaque, en se trompant sur la localisation de la préfecture de police de Paris, sur l’île de la Cité.

D'après CNN, Nadine Morano n'est pas française. Merci CNN. https://t.co/oP6W8JS4BT — Brain Magazine (@brainmagazine) October 3, 2019

CNN c'est vraiment le roi des cartes pourries. 🤣 pic.twitter.com/y9r7jWNCar — Rasha Kanoo (@KanooRasha) October 3, 2019

Ce n’est pas la première fois que CNN commet de grossières erreurs géographiques. En janvier dernier, la chaîne avait situé Strasbourg… en Allemagne.