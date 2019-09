Un millionnaire de plus dans les Vosges ! Le tirage au sort du Loto de ce samedi 28 septembre a fait un heureux. Un habitant du département, dont l’identité n’est pas encore connue, a été le seul à trouver la combinaison gagnante. Jackpot : 20 millions d’euros !

Le chanceux a maintenant soixante jours pour se faire connaître auprès de la Française des Jeux. S’il retire son gain, il deviendra le cinquième plus grand gagnant français du Loto depuis 1976, d’après Tirage-Gagnant.com. La plus grosse somme, 24 millions d’euros, avait été remportée par un habitant de Sarcelles le 6 juin 2011. Voilà six ans qu’un Vosgien n’était pas devenu millionnaire grâce au Loto.