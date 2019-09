Japan Airlines propose depuis peu une fonctionnalité lors de la réservation qui va ravir ceux qui veulent voyager en silence : l’indication des sièges occupés par des bébés. La compagnie aérienne permet ainsi aux passagers qui le souhaitent de choisir un fauteuil situé dans une autre zone de la cabine. L’outil n’est toutefois pas fiable à 100 %, prévient CNN.

Le transporteur japonais explique en effet qu’un petit symbole représentant une tête de bébé s’affiche automatiquement lorsqu’un siège a été attribué à un enfant âgé de 8 jours à 2 ans. Mais seulement si la réservation de son billet a été effectuée sur le site Internet de Japan Airlines.

La démarche de la société japonaise a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains se sont réjouis de cette nouvelle fonctionnalité mais d’autres ont été bien moins enthousiastes. « Les gens, mettez un casque si c’est un tel problème » ou encore « je n’ai que de bons souvenirs des bébés dans les avions. J’ai eu plus de problèmes avec les adultes qui se comportaient comme des bébés », ont par exemple commenté des internautes.

