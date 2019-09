Kelsey Bressler cherche des photos de pénis. Le 5 septembre, cette développeuse américaine a lancé un surprenant appel sur Twitter afin de recevoir le plus de « dick pics » (photos d’un sexe en érection) possible.

La jeune femme de 28 ans souhaitait en réalité se servir de toutes ces images pour tester un filtre anti- « dick pics » qu’elle a développé, rapporte The Guardian. L’outil a pour but de bloquer toutes les photos de pénis non sollicitées que les femmes sont amenées à recevoir sur Internet les réseaux sociaux.

I'm soliciting dick pics at the handle @showyodiq .



This is not a joke.



I am testing a filter that is under development which will automatically detect dick pics in DMs and handle them on behalf of the user (delete, delete&block).



18+ , consensual, human dicks only please.