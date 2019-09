Montagnes russes. Illustration. — Luis Ramírez

Un sauvetage exceptionnel. Alors qu’il trouvait dans des montagnes russes, dans un parc d’attractions en Espagne, un touriste a rattrapé le téléphone portable d’une autre personne en plein vol, à 134 km/h, rapporte le média néo-zélandais Stuff, relayé par FranceInfo.

Les faits se sont produits ce jeudi. Le jeune homme, originaire de Nouvelle-Zélande, était alors dans une attraction qui venait de se lancer à pleine vitesse dans une série de pentes et de virages à 80 m de hauteur.

« Il n’arrivait pas à y croire, il m’a enlacé »

« J’ai juste vu le téléphone me passer devant, j’ai tendu le bras et je l’ai attrapé », se souvient Samuel Kempf, le « héros » du jour. Sur la vidéo du moment, on voit le jeune homme saisir le smartphone comme si de rien n’était puis célébrer ce geste exceptionnel.

En sortant des montagnes russes, le Néo-Zélandais a rendu le téléphone à son propriétaire. « Il n’arrivait pas à y croire, il m’a enlacé », raconte le jeune homme. Pour le remercier, l’autre personne lui a offert la vidéo de ce sauvetage inédit, immortalisé par les caméras placées à l’avant de l’attraction.