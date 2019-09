Illustration du passage des alliances lors d'un mariage. — JAY DIRECTO / AFP

Une trentaine de « demandes en mariage » cachées. Edi Okoro, un Britannique de 30 ans, s’est amusé à prendre chaque jour une photo de lui avec la bague de fiançailles, à quelques centimètres de sa copine… sans jamais qu’elle s’en rende compte. Le petit manège a duré un mois, rapporte BFMTV.

Le futur marié a multiplié les contextes et les lieux dans lesquels il présente une bague à sa petite amie. Cette dernière est en général en train de lui tourner le dos. Parfois même, elle dort. Fin août, Edi Okoro a mis en ligne l’ensemble des clichés sur sa page Facebook.

« Je devrais immortaliser ces instants »

« L’idée était de prendre un maximum de photos dans des environnements de plus en plus audacieux jusqu’à ce que je trouve le moment idéal pour faire ma demande en mariage », explique-t-il dans sa publication. « Ou jusqu’à ce que je me fasse prendre, auquel cas j’aurais fait ma demande. » Les clichés sont pris à la plage, dans un magasin, dans la chambre à coucher, le salon, la voiture ou encore la salle de bains du couple.

Celui qui se décrit comme un « improvisateur spontané » ne se voyait pas planifier sa demande longtemps à l’avance. L’inspiration lui est venue par hasard. « J’étais assis sur le canapé et j’admirais "mon précieux" quand Cally a failli me surprendre en train de regarder la bague. J’ai eu une révélation », raconte celui qui s’est alors dit : « Cally ne sait pas que j’ai la bague, je devrais immortaliser ces instants. »

Le 31 août, Edi Okoro a annoncé sur Facebook qu’il avait enfin fait sa demande, de façon visible cette fois-ci. Mais le jeune homme n’a pas dévoilé comment il avait finalement décidé de procéder. Qu’importe finalement, puisque la réponse de la jeune femme était positive.