Donald Trump a convoqué la presse ce mercredi pour dévoiler une carte officielle du Centre national des ouragans (NHC). Il s’agissait de montrer aux journalistes le parcours probable de l’ouragan Dorian, afin de prévenir les habitants et d’évacuer les zones à risque.

Problème : selon plusieurs médias, cette carte aurait été modifiée d’un simple trait de crayon noir par le président de manière à inclure l’Alabama sur le trajet de l’ouragan, rapporte FranceInfo. Dans la foulée, les réseaux sociaux se sont emparés de l’affaire, rebaptisée « MarqueurGate ».

Accusé par les journalistes de diffuser des informations erronées, Donald Trump persiste et signe. « J’ai suggéré hier que […] l’Alabama pourrait possiblement être touché, ce qui était VRAI », a déclaré le président américain. « Ils en font toute une affaire. »

Mercredi soir, Trump a partagé une nouvelle carte sur Twitter, réalisée cette fois par le South Florida Water Management Office. « Voici la trajectoire prévue de l’ouragan à l’origine. Comme vous pouvez le constater, […] il était prévu que l’ouragan passe par la Floride et frappe également la Géorgie et l’Alabama », écrit-il. « J’accepte les excuses des Fake News [surnom donné à plusieurs médias par Donald Trump, NDLR] ! »

This was the originally projected path of the Hurricane in its early stages. As you can see, almost all models predicted it to go through Florida also hitting Georgia and Alabama. I accept the Fake News apologies! pic.twitter.com/0uCT0Qvyo6