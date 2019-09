WORST MOM EVER En effectuant une recherche de dossier, l’officier de police s’est aperçu que le nom donné ne correspondait pas à la photo enregistrée

Mains de femme menottées. Illustration. — Klaus Hausmann

Une habitante du comté de Davis dans l’Utah a tenté de se faire passer pour sa fille lors d’une interpellation de la police, rapporte KUTV.

Heather Garcia, une femme de 38 ans a été interpellée par la police samedi soir car sa voiture n’avait pas de plaque d’immatriculation. Un officier a fouillé le véhicule et a trouvé du matériel servant à fabriquer de la méthamphétamine. Lorsqu’on lui a demandé sa carte d’identité, Heather Garcia n’a pas été en mesure de la présenter. Elle a déclaré à l’agent qu’elle ne l’avait pas sur elle. Puis elle a dit qu’elle s’appelait Mercedes et qu’elle était née en 1998 : le nom et la date de naissance de sa fille.

Un nom qui ne correspond pas au visage

« Je suis retourné à mon véhicule de patrouille et j’ai effectué une recherche de dossiers sur le nom donné », a écrit l’agent qui a procédé à l’arrestation dans un rapport de police obtenu par le quotidien Gephardt. Mais sur la photo jointe au patronyme, cela « semblait être un individu différent ».

La trentenaire a été arrêtée pour avoir fourni de faux renseignements dans l’intention d’usurper l’identité d’une autre personne, possession d’une substance illégale, conduite avec un permis suspendu ou révoqué, et conduite d’un véhicule sans assurance. La caution de Heather Garcia s’élève à 9.077 dollars.