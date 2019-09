L’Arabie Saoudite souhaite accueillir d’ici 2023 les plus rapides montagnes russes du monde, rapporte Forbes.

Le projet fou a été dévoilé à travers une vidéo d’images de synthèse de la future attraction sur Twitter la semaine dernière. Le titanesque centre de divertissement baptisé Qiddiya s’étendra sur plus de 330 km2 et comprendra plusieurs parcs d’attractions, mais aussi des installations sportives et des circuits, rapporte GQ. Parmi les 28 installations qui devraient attirer de nombreux touristes, l’attraction extraordinaire, le Falcon’s Flight (« Le vol du faucon ») devrait atteindre une vitesse de 250km/h : un record. Le centre comprendra également la plus haute tour de chute au monde, la Sirroco Tower.

