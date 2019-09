Larry, le chat chasseur de souris du 10. Downing a de la concurrence. Le Premier ministre du Royaume-Uni et sa compagne, Carrie Symonds, ont accueilli ce lundi un nouveau petit colocataire à quatre pattes dans leur résidence londonienne.

Il s’agit d’un chiot de trois mois Jack Russel croisé originaire de la région du pays de Galles du Sud qui a été sauvé par les bénévoles d’un refuge.

My pal @BBCPeterH captured this footage of my new lackey arriving.pic.twitter.com/o0BtkZ2772