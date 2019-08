EMOJIS LIFE Les participants qui utilisaient fréquemment des émojis étaient ceux qui – le plus souvent – embrassaient leur rencard

Des émoticônes. Illustration. — Alexas_Fotos

A l’ère des rencontres amoureuses en ligne, une étude des chercheurs du Kinsey Institute aux Etats-Unis avance que les personnes qui utilisent plus d’émoticônes dans leurs conversations ont plus de rendez-vous galants et de relations sexuelles.

Les chercheurs ont interrogé plus de 5.000 personnes. L’étude a révélé que l’utilisation accrue d’émojis avait une influence positive dans la plupart des étapes du processus relationnel. Les participants qui utilisaient fréquemment des emojis étaient ceux qui – le plus souvent – embrassaient leur rencard ou avaient un rapport sexuel avec lui. L'étude ne permet pas d’évaluer la causalité, mais elle indique qu’il existerait un lien entre l’usage d’émojis et l’intimité avec le ou la partenaire.

Emojis et plus si affinités

« Nous avons constaté que l’utilisation d’émojis permettait aux utilisateurs d’exprimer des informations affectives significatives à leurs partenaires potentiels, ce qui facilite la connexion intime et les opportunités romantiques », affirme l’étude. « Nous ne pouvons pas savoir exactement quelles émoticônes sont les plus efficaces pour créer des liens », dit encore l’étude. En effet, les chercheurs n’avaient la possibilité de savoir exactement quelles émoticônes étaient envoyées par les participants.