Le bus -piscine a connu un vrai succès dans le bassin minier — Benedetto Bufalino

L’artiste lyonnais Benedetto Bufalino a transformé un vieux bus en piscine.

Une œuvre d’art réalisée dans le bassin minier qui permet à n’importe qui d’aller se baigner dans des conditions insolites.

Cet été dans le bassin minier, ils sont nombreux à être allés se baigner dans un bus. Non, ceci n’est pas une hallucination mais bien la conséquence d’une idée originale lancée par EuraLens, une agence de développement du territoire du pôle métropolitain de l’Artois. Dans le cadre de l'opération Odyssée, qui raconte dix ans de transformation urbaine dans le bassin minier, la structure a eu l’idée de contacter Benedetto Bufalino pour créer une œuvre insolite.

Cet artiste lyonnais réalise des œuvres d’art originales dans l’espace public. Peletteuse-aquarium, voiture-table de ping-pong ou voiture de course-friterie, il donne une deuxième vie aux objets. Et pour Odyssée, il a décidé d’utiliser un élément du paysage local. « Il a transformé un bus en piscine. C’est un ancien bus Tadao, du nom du réseau de bus du bassin minier, qui partait à la casse. Il lui a donné une deuxième vie. », se réjouit Julien Carrel, le directeur de l’opération Odyssée pour EuraLens.

Une piscine qui répond aux normes traditionnelles de sécurité et d’hygiène

Et pas question de simplement observer l’œuvre d’art. N’importe qui est invité à aller se baigner gratuitement dans cette piscine pour le moins originale. Haut de 2,30 mètres, long de 9 mètres et profond d’1,50 mètre, le bus-piscine propose une eau entre 27 et 29 degrés. Il peut accueillir dix personnes en même temps qui tournent toutes les demi-heures.

Le bus-piscine (illustration) - Euralens-Pidz.

Et comme dans n’importe quelle piscine municipale, il y a des règles de sécurité et d’hygiène à respecter. « On respecte le cahier des charges de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) en termes de qualité de l’eau, de température. Il y a aussi un maître nageur, des vestiaires aménagés pour se changer. On est vraiment dans la législation d’une piscine publique », poursuit Julien Carrel.

Un vrai succès populaire

Sauf que la forme de la piscine interpelle et connaît un vrai succès populaire. Itinérant, le bus s’est déjà déplacé à trois endroits différents cet été et il se trouve actuellement au Louvre-Lens jusqu’à ce dimanche 25 août. Après, ce sera la fin de l’opération Odyssée mais pas de celle du bus-piscine qui continuera de se déplacer en fonction des demandes dans le Pas-de-Calais et plus largement dans toute la France.