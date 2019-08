Bei Bei avait déjà eu droit à un beau gâteau pour son premier anniversaire. — Sait Serkan Gurbuz/AP/SIPA

Joyeux anniversaire ! Le panda géant Bei Bei, résident du zoo de Washington (Etats-Unis), a fêté ce jeudi ses quatre ans. Il s’agissait de son dernier anniversaire sur le territoire américain avant de repartir pour la Chine.

Pour l’occasion, le plantigrade a reçu en cadeau un gâteau glacé végétarien rouge, jaune et bleu à base de jus de fruit, biscuits de fibres, poires, bananes, carottes, patates douces et glaçage au sucre de canne («sa friandise préférée »), rapporte CBS News. La cérémonie a été retransmise en direct par le biais des « Panda Cam », des caméras installées dans l’enclos et qui filment Bei Bei et ses parents 24h/24.

Baptisé en 2015 par Michelle Obama

En vertu d’un accord de prêt, le jeune panda, ainsi que sa sœur Bao Bao et leur frère aîné Tai Shan, seront bientôt rendus à la Chine. Les parents, Mei Xiang et Tian Tian resteront à Washington au moins jusqu’en 2020.

Les responsables du zoo n’ont pas encore donné de date officielle pour ce déménagement. Ils ont simplement assuré qu’il aurait lieu « dans les prochains mois ». En 2015, Bei Bei avait reçu la visite des Premières dames chinoise Peng Liyuan et américaine Michelle Obama, qui avaient dévoilé son nom. Bei Bei signifie « précieux » en mandarin.