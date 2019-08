La station spatiale internationale (ISS), à 400 kilomètres de la Terre. — RANDY BRESNIK / NASA / AFP

Il se prépare à mixer depuis la Station spatiale internationale : l’astronaute italien Luca Parmitano se transformera demain, mardi, en DJ de l’espace, le temps d’un court set destiné à une nuit électro organisée sur un bateau de croisière à Ibiza (Baléares). « Ce sera une première mondiale », déclare l’astronaute français Jean-François Clervoy, qui assistera à cette soirée préparée par un organisateur de festivals de musique qui monte des croisières électro.

« Notre but est de rapprocher l’espace du grand public, afin que celui-ci comprenne ce que fait l’Agence spatiale européenne », explique Emmet Fletcher, chargé des partenariats à l’ESA. Luca Parmitano, 42 ans, a quitté la Terre le 20 juillet à bord d’une capsule Soyouz avant de rejoindre l’ISS pour une mission de six mois. Il a déjà effectué un premier séjour dans l’ISS en 2013. « Ce genre de musique, c’est très nouveau pour lui. Il est plutôt chansons italiennes et rock, reconnaît Emmet Fletcher. Mais il est très enthousiaste. C’est très typique de Luca. Il veut toujours aller plus loin, faire des choses nouvelles. »

Luca Parmitano mènera cette activité « sur son temps libre »

Le set de Luca Parmitano, qui lancera la soirée, durera quinze à vingt minutes environ. Il sera retransmis en direct sur le bateau, où devraient se trouver environ 3.000 personnes. Pour mixer, Luca Parmitano utilisera une tablette de l’ISS sur laquelle a été chargé un logiciel spécial DJ. L’astronaute s’est donc entraîné à mixer auprès du pro allemand Le Shuuk, qui a sélectionné divers morceaux qui seront à la disposition de l’astronaute pour son set.

Luca Parmitano, 42 ans, a quitté la Terre le 20 juillet à bord d'une capsule Soyouz avant de rejoindre l'ISS pour une mission de six mois. - Dmitri Lovetsky/AP/SIPA

Luca Parmitano mènera cette activité « sur son temps libre. Cela doit être parfaitement clair », précise Emmet Fletcher, pour parer à d’éventuelles critiques sur le fait que cette occupation pourrait prendre sur son temps consacré aux expériences scientifiques.

Une page Facebook dédiée à ce concert de l’espace

« En participant à ce concert, l’ESA va toucher toute une communauté de jeunes dont la plupart ne vont pas faire la démarche d’aller s’intéresser à l’espace par eux-mêmes. Donc l’espace va leur arriver à Ibiza », souligne Jean-François Clervoy, fraîchement retraité de l’agence spatiale et président de Novespace, société qui exploite l’Airbus « Zéro-G » spécialisé dans les vols recréant les conditions de l’apesanteur.

Alors pour les amateurs ou les curieux, il sera possible d’aller sur la page Facebook de l’événement pour le regarder en direct en basse résolution « si tout va bien », indique Emmet Fletcher. Une version avec une meilleure définition sera disponible le lendemain.