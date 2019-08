Un avion de la British Airways, parti de Londres, a été contraint d’atterrir d’urgence à Valence (Espagne) ce lundi. A quelques minutes de l’atterrissage, la cabine s’est brusquement remplie de fumée, incommodant les passagers, rapporte le HuffPost.

Les passagers du vol ont partagé de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux sociaux. On y voit la cabine de l’avion, opaque de fumée « On aurait dit un film d’horreur », raconte une passagère sur Twitter. « Heureusement tout le monde va bien. »

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC