Un cougar. — PureStock/SIPA

Comment faire fuir un cougar ? Oui, oui, l’animal aussi appelé puma. Lui balancer du Metallica dans les oreilles ! Une technique qui a porté ses fruits le 23 juillet dernier pour Dee Gallant, une Canadienne de 45 ans en balade avec son chien sur Vancouver Island (Colombie-Britannique), qui s’est retrouvée nez à nez avec le félin, a rapporté CNN ce samedi.

Elle a raconté qu’après s’être aventurée dans les bois, elle a remarqué la présence du cougar, qui la suivait, elle et son chien Murphy, avant de s’approcher de la promeneuse. Si Dee Gallant a trouvé « cool » et « excitant » de voir cet animal menacé de près, elle a aussi eu conscience du danger potentiel. Elle a bien tenté de lui dire de s’en aller à base « Bad Kitty ! », sans réussite :

« Don’t tread on me », l’épouvantail efficace

C’est alors qu’a surgi la bonne idée : mettre à fond la chanson la plus bruyante de son téléphone. Son choix s’est porté sur « Don’t tread on me » de Metallica et son intro pêchue, les paroles correspondant en plus parfaitement avec la situation.

Résultat : le cougar s’est enfui à toutes pattes. « Metallica a vraiment sauvé ma journée », a conclu Dee Gallant, qui a laissé tourner le morceau en boucle pour le reste de sa promenade.