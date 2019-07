Un immeuble et ses balcons. Illustration. — Michael Gaida

Un garçon de 3 ans qui est tombé du sixième étage d’un immeuble en Chine a été sauvé par une foule au sol qui l’a attrapé avec une couverture, rapporte CNN.

La scène a été capturée en vidéo. Sur les images, on voit l’enfant suspendu au balcon d’un immeuble dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays. Il semble essayer de remonter, mais ses pieds glissent. Au sol, des passants affolés se sont regroupés en étendant une couverture afin de le rattraper en cas de chute.

Sain et sauf

« J’ai levé les yeux et j’ai vu un petit enfant qui pendait là-haut. Ma première réaction a été de trouver quelque chose qui le retienne. J’ai pensé à me précipiter sous le balcon et à l’attraper à mains nues, mais cela n’aurait pas fonctionné », a témoigné Zhu Yanhui auprès de CCTV. Et de poursuivre : « J’ai tendu la couverture avec les autres, tout en gardant les yeux sur l’enfant. J’ai regardé la couverture en me demandant si nous pouvions l’attraper en toute sécurité. Ma seule pensée était de le garder en sécurité. » L’enfant qui a finalement lâché prise a été recueilli dans la couverture, sain et sauf.

Selon la chaîne de télévision, les personnes qui ont sauvé le garçon incluent des résidents du bâtiment, des gardes de sécurité et des ouvriers d’assainissement. Un voisin a emmené le garçon à l’hôpital, mais il n’a pas été blessé dans l’incident.