Tous les gagnants du Loto n’ont pas la folie des grandeurs. En tout cas, pas cet habitant des Hautes-Pyrénées qui a raflé le jackpot de 11 millions d’euros le 6 juillet dernier, le deuxième plus gros gain jamais remporté dans ce département.

L’heureux gagnant a depuis été reçu par la Française des Jeux pour percevoir le pactole. Loin des hôtels de luxe et yachts, celui qui a validé son billet gagnant dans un bureau de Tarbes a pour l’heure un projet tout simple. « J’ai toujours dit que si je gagnais au Loto j’achèterai un camping-car pour faire un tour de France », a-t-il indiqué.

Joueur régulier de Loto et de l’Euromillions depuis de nombreuses années, il misait toujours sur les deux mêmes grilles, avec des numéros ayant une signification. Et le samedi 6 juillet, c’est devant sa télé qu’il a appris qu’il venait de remporter le tirage. Il a reconnu instantanément ses numéros et l’a dit à sa femme… qui ne l’a pas cru.

Faire profiter sa famille

Jusqu’au moment de l’annonce du département gagnant, les Hautes-Pyrénées. « Ils ont ensuite passé la soirée, jusqu’à 4h du matin, à regarder le replay du tirage en boucle sur Internet », raconte la Française des Jeux.

Le nouveau millionnaire, qui souhaite légitimement garder l’anonymat, compte aussi en faire profiter sa famille.

B.C.