CHALEUR Le Baintree Police Department a proposé aux criminels de rester chez eux au frais et de s'occuper autrement

Une voiture de police américaine (Illustration) — Tomas Del Coro/Flickr

Alors que la canicule touche aussi une grande partie de l’est des Etats-Unis, le commissariat de police de Baintree (Massachussetts) a posté vendredi sur ses réseaux sociaux une annonce à l’encontre des criminels locaux. L’objet ? Une proposition de trêve durant le week-end, qui s’annonçait particulièrement chaud.

« Les amis. En raison de l’extrême chaleur, nous demandons à toute personne intéressée par les activités criminelles d’attendre lundi. (…) Tenir une conduite criminelle par cette chaleur (…) est très dangereux », indiquait le post, publié sur les pages Facebook et Instagram du Braintree Police Department. « Restez à la maison, allumez la climatisation, bingez la saison 3 de Stranger Things, amusez-vous avec FaceApp, entraînez-vous au karaté dans votre cave. Nous nous verrons de nouveau lundi quand il fera moins chaud », ajoutait le texte, signé « The Popo », qui demandait en post-scriptum de ne pas spoiler la saison 3 de Stranger Things.

Une idée qui a inspiré d’autres villes

Malheureusement, le post, qui a été partagé des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, a fini par disparaître – tout comme la page Facebook du commissariat. Bien que véridique, comme l’a confirmé le Braintree Police Department à CNN, les autorités locales ont peut-être fini par ne plus vouloir l’assumer devant un tel succès populaire.

A contrario, celles de la ville de Malden, également dans le Massachussetts, qui ont posté une annonce similaire samedi, l’ont conservé. « Il va faire extrêmement chaud ce week-end. La police de Malden recommande à tous les criminels de rester à l’intérieur jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, si vous décidez de ne pas tenir compte de ces conseils avisés, les policiers de Malden sont prêts et restent hydratés pour protéger la grande ville de Malden », indique le texte. « Nous pouvons vous laisser courir dans la chaleur pendant un moment, tandis que nous nous rapprochons de vous dans une voiture équipée de la climatisation et de beaucoup d’eau, mais nous allons vous avoir ! Essayez de rester au frais et dans la piscine », conclut-il.

Même scénario vendredi pour la ville de Park Forest, dans la banlieue de Chicago, avec une invitation également à chiller sur Netflix au lieu de commettre des délits dehors. Visiblement, la consigne a été entendue puisque le commissariat a posté par la suite des photos de ses officiers en train de profiter de la tranquillité ambiante :