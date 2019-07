Monica Bellucci embrasse fougueusement Alex Lutz durant la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes 2017. — V.Hache/AFP

Poupet, c’est déjà fini, enfin presque. Démarré le 1er juillet sur son traditionnel site de Saint-Malo-du-bois (Vendée), le célèbre festival ferme ses portes ce vendredi soir après 35 spectacles assurés. Et pour son ultime soirée, le festival propose, comme l’an dernier, une programmation festive intitulée « Poupet déraille XXL ». Au menu : des tubes avec leurs vrais interprètes (Magic System, Francky Vincent, Manau, Tonton David, etc.) et un… « concours de galoches simultanées » !

Baisers, patins, palots, pelles, french kiss… Appelez ça comme vous voudrez, mais il s’agit bien de faire s’embrasser au même moment un maximum de couples afin d’établir un « record du monde », annoncent les organisateurs.

Sur l’air de La Boum et sous une boule à facette géante

Objectif : réunir 8.000 couples, sachant que 16.000 billets ont été vendus. La musique a été choisie pour les inspirer puisqu’il s’agira du cultissime tube La Boum chanté par Richard Sanderson en chair et en os sur scène.

Si cela ne devait pas suffire à motiver les présents, une boule à facette géante (trois mètres de diamètre) sera installée au-dessus de la fosse. Quant aux célibataires, l’organisation ne les oublie « puisque des ballons leur seront remis à l’entrée afin qu’ils puissent trouver facilement leur moitié et leur permettre, eux aussi de rouler un patin ».

Record du monde du paquito

Des tutoriels seront également « mis à disposition sur les différentes façons de pratiquer cet art, pour améliorer les compétences de chacun et assurer au mieux la réussite de ce record », promettent les organisateurs.

Dans un genre nettement moins romantique, l’ultime soirée du festival de Poupet sera aussi le théâtre d’une tentative de record du monde du plus grand paquito ! Sur la musique de l’oubliable Cum Cum Mania interprété par l'ancien lofteur Félicien.