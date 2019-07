La robe du zèbre se caractérise par ses rayures verticales noires et blanches. — Kalahari

Deux ânes maquillés en zèbres pour une réception de mariage sur le thème du safari en Espagne ont suscité l’indignation des défenseurs des animaux, rapporte Diario de Cadiz.

Les équidés auraient été exposés au soleil sans jamais être mis à l’ombre. Angel Tomás Herrera Peláez, qui a posté la vidéo sur Facebook, a qualifié de « honteux » le traitement réservé aux animaux. Il a accusé les propriétaires des ânes de violer la loi andalousienne qui interdit d’utiliser des animaux lors de fêtes ou de spectacles s’ils sont soumis à des souffrances ou à un traitement artificiel. Ils étaient utilisés « pour donner l’impression de la savane africaine » lors d’une réception de mariage au bar chiringuito où ils sont arrivés samedi matin.

Adapté aux enfants donc bon pour les ânes ?

Le bureau de l’agriculture et du commerce de Cadix aurait ouvert lundi une enquête sur le traitement réservé à l’animal. Daniel Sánchez Román, responsable politique local chargé de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, a déclaré au journal que le maquillage utilisé pour les ânes était « adapté pour les enfants » et « loin des abus d’animaux ». Il a ajouté que les vétérinaires avaient inspecté le site et avaient noté que les animaux étaient « parfaitement propres et en bonne santé ».