Le rappeur disparu Tupac Shakur. — Frank Wiese/AP/SIPA

Le directeur du département de la Santé et des Services sociaux de l’Iowa aux Etats-Unis est un grand fan du rappeur Tupac Shakur. Et il partageait sa passion avec ses subordonnés semble-t-il, rapporte Associated Press.

L’agence de presse a obtenu des documents dont 350 pages de courriels contenant les mots « Tupac » ou « 2Pac » envoyés par Jerry Foxhoven au cours de son mandat de deux ans. Régulièrement, le législateur envoyait aux employés des mails dans lesquels il louait la musique de l’artiste hip-hop assassiné le 13 septembre 1996. Il organisait même des sessions « Tupac Fridays » hebdomadaires durant lesquelles il passait ses titres au bureau. L'élu a aussi envoyé des mails avec des citations de chansons « inspirantes » pour l’anniversaire de la mort du rappeur mais aussi à la Saint-Valentin.

Poussé vers la sortie

Si certains employés ont applaudi la démarche de Jerru Foxhoven qui insufflait ainsi un peu de légèreté dans un environnement de travail stressant, au moins l'un d'entre eux s’en est plaint. Le mois dernier, Jerry Foxhoven a envoyé un mail au sujet de Tupac aux 4.300 employés de l’agence. Le lendemain de ce énième envoi, le gouverneur Kim Reynolds lui a demandé de démissionner.

« Comme le gouverneur l’a dit, de nombreux facteurs ont contribué à la démission de Jerry Foxhoven et le gouverneur Reynolds a maintenant hâte de faire évoluer le [département] », a déclaré le porte-parole du gouvernement Pat Garrett. La réelle raison de cette invitation a quitté le département n’a pas été clairement donnée mais des membres de l’agence pensent que c’est à cause de cette obsession pour Tupac Shakur.