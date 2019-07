C'EST DANS L'AIR Rouges, bleus, multicolores… Faites-nous plaisir avec vos plus chouettes clichés de cerfs-volants

Un cerf-volant poisson éclaire un ciel tout bleu — Pixabay

Ah, la plage, les coquillages, les rochers, les châteaux de sable et… les cerfs-volants. Enfant ou adulte, qui n’a pas déjà tenu dans ses mains ce fil où s’accrochent des rêves d’ailleurs, laissant transparaître des formes majestueuses dans le ciel ? Un spectacle résolument magnifique, où défilent des cerfs-volants de toutes les couleurs entre les nuages…

Et si à votre tour, vous ne faisiez rêver en nous envoyant vos plus belles photos de cerfs-volants ? Orange, vert, noir, multicolore, de forme bizarre ou plus classique, emmenez-vous à la plage avec vous.

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Si vos photos sont sélectionnées, elles pourront apparaître dans l’ensemble de nos publications. Merci d’avance.