La zone 51 aux Etats-Unis (illustration). — MartinStr/Pixabay

Plus d’un million d’internautes ont l’intention d’investir la Zone 51. Un événement Facebook, baptisé « Raid sur la Zone 51, ils ne pourront pas tous nous arrêter » et prévu pour le 20 septembre à 3h du matin, a déjà réuni plus de 885.000 personnes, rapporte CNN relayé par BFMTV.

La base militaire située dans le Nevada (Etats-Unis), interdite au public, suscite depuis longtemps la curiosité des défenseurs de diverses théories du complot. L’existence de la structure n’a été officiellement reconnue qu’en 2013 par le gouvernement américain, qui a indiqué y procéder à des essais militaires.

Courir « comme Naruto »

Mais depuis des décennies, des rumeurs circulent : c’est sur ce site que seraient retenus et étudiés des extraterrestres, ainsi que leurs vaisseaux et technologies. L’événement Facebook, aussi humoristique soit-il, cristallise la fascination pour ce lieu mystérieux. Sur le réseau social, les organisateurs assurent qu'« en courant comme Naruto », il est possible de « bouger plus vite que leurs balles ».

La Voix du Nord rappelle en effet que la loi américaine autorise les gardes de la Zone 51 à utiliser « des forces mortelles » pour stopper les intrus. En janvier, des soldats ont abattu un individu qui s’était introduit sur le site et y avait parcouru 13 kilomètres.