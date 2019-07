Illustration d'un ours brun. — Free-Photos

Aux Etats-unis, une femme a filmé un ours qui s’infiltrait chez elle alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de la maison. Sur Twitter, les utilisateurs ont été amusés par sa persistance à vouloir capturer la scène en images plutôt que d’aller se mettre à l’abri.

FAM. This is one of my schoolmates from college. She’s NUTS for recording this 😯 pic.twitter.com/82yLvXz0re — FOST (@GeorgeFoster72) July 13, 2019

En l’espace de 24 heures, la vidéo a été visionnée plus de cinq millions de fois. Sur les images, on peut voir une jeune femme, Randi Chapman, se tenir derrière une porte vitrée alors qu’un ours brun s’approche dangereusement de la maison. Mais la jeune femme tient fermement la poignée de la porte et c’est seulement lorsque l’animal arrive à son niveau qu’elle crie à l’aide. « Angela, viens m’aider ! », peut-on l’entendre dire. C’est un ami de la jeune fille qui a partagé la vidéo sur la toile.

Mais où est donc Angela ?

L’ours finit par entrer dans la maison par une fenêtre entre-ouverte et la jeune fille semble être allée se réfugier à l’étage avant d’appeler la police qui a fait fuire la bête. Sur Twitter, les utilisateurs se sont demandés où était donc cette fameuse Angela que la jeune femme ne cessait d’appeler et ont commencé à supposer à travers des blagues et des mèmes qu’elle avait pris ses jambes à son cou, laissant son amie seule. La fameuse Angela a réagi dans un post sur Instagram et a expliqué qu’elle se tenait tout près de Randi.

Après que la vidéo est devenue virale, le mot-dièse « Angela » a été dans les « Tendances » du réseau social.