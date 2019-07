Le toboggan installé à Clermont-l'Hérault fait 70 mètres de long — Association les Touaillous

Ça va glisser comme jamais, vendredi, à Clermont-l’Hérault. La commune héraultaise accueille une coupe du monde de ventriglisse. Et les organisateurs ont vu les choses en grand : un toboggan de 70 mètres a été installé sur les allées Roger-Salengro.

C’est l’association des Touaillous, dont s’occupent les handballeurs de l’Usam Nîmes, Julien Rebichon et Benjamin Gallego, qui a eu cette idée folle. La structure avait déjà été installée il y a deux ans, avec déjà un gros succès : 2.500 personnes s’étaient élancées dans ce toboggan dont le départ est juché à 12 mètres de haut.

« Des sensations incroyables »

« Les gens nous ont d’abord dit qu’on était fou, que ce n’était pas possible, se souvient Julien Rebichon, le capitaine de l’Usam, originaire de Clermont-l’Hérault. On s’est lancé le défi. La première était incroyable. On a des sensations incroyables, la ligne de départ à 12 mètres de haut, certains n’ont pas pu démarrer et sont redescendus par l’escalier ! » A tenter sur le ventre ou sur une bouée, déguisé, habillé ou en maillot de bain. Il n’est pas impossible que des joueurs nîmois tentent leur chance vendredi sur le toboggan…

La compétition insolite est ouverte à tous, avec des lots à la clé. Prix d’entrée : 5 euros. Les bénéfices seront reversés à des associations. Des essais libres sont prévus vendredi, avant un tirage au sort et le début des choses sérieuses. La fête ne s’arrêtera pas vendredi, des animations sont prévues tout le week-end à Clermont-l’Hérault.

Toutes les informations, par ici.