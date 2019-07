Des figues — ALLILI Mourad/SIPA

Ils étaient en classe découverte sur l’île d’Aix. Une dizaine d’enfants de l’école Plaisance à Tonnay-Charente, près de Rochefort (Charente-Maritime), ont été brûlés au deuxième degré après s’être amusés sous un figuier pendant plusieurs jours durant leur séjour, fin mai, a révélé Sud Ouest lundi.

Ils avaient notamment ramassé des figues tombées au sol, et les avaient pressées dans leurs mains. Résultat : des mains et des avant-bras rouges, enflés et recouverts de cloques. Les trois enfants les plus atteints avaient aussi du mal à plier les doigts.

La sève de figuier est phototoxique

Transportés aux urgences de La Rochelle, le diagnostic tombait après les premières analyses : phytophotodermatose (une irritation qui intervient après un contact avec un certain type de plantes). Ce n’était donc pas une allergie. La sève de figuier est en effet phototoxique, et conjuguée à une exposition au soleil, elle peut provoquer une réaction cutanée.

Tous les enfants ont pu reprendre l’école il y a une quinzaine de jours seulement. Les plus touchés devront porter des gants anti-UV et des pansements pendant deux ans.