Des canoës. Illustration. — Franck Barske

Des militants écologistes ont provoqué l’arrêt du trafic routier à Brisbane en Australie ce jeudi matin, rapporte News.com.au.

C’est assis dans un canoë que quatre militants d’Extinct Rebellion Australia ont fait un sit-in en plein milieu de la chaussée sur le pont Victoria. La police a reçu un appel à propos de la perturbation juste avant 7h30 et a fait sortir le groupe de manifestants de la route à 7h45, rapporte le site australien.

Délogés à même le canoë

Un porte-parole des forces de l’ordre a confié que des policiers avaient dû sortir le canoë de la route en laissant les manifestants à l’intérieur, car ils s’y étaient liés. La police et les équipes d’urgence se sont chargées de les libérer.

La manifestation a été diffusée sur la page Facebook Extinction Rebellion Australia. « Quatre braves militants ont commencé ce matin à bloquer le pont Victoria dans le quartier central des affaires de Brisbane, et ont interrompu le trafic en heure de pointe », peut-on lire sur le réseau social. « Ils ont maintenant été arrêtés par la police. S’il vous plaît, partagez et soutenez ces courageux jeunes qui défendent leur avenir et le vôtre. »