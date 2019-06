Un cobra. Illustration. — antriksh kumar

Une arrière-grand-mère a tué un cobra découvert sur sa terrasse, rapporte ABC.

Kathy Kehoe, 70 ans, vivant en Pennsylvanie aux Etats-Unis s’est débarrassée elle-même du reptile qui a eu le malheur de croiser son chemin. La septuagénaire a déclaré que les cris des geais bleus l’ont alertée. « J’ai ouvert la porte. J’ai [juré]. C’était un cobra. Je l’ai tout de suite su », raconte la vieille dame.

Sang-froid

Kathy a d’abord pris quelques photos puis, lorsque le serpent a commencé à s’éloigner, l’arrière-grand-mère, qui n’a pas froid aux yeux, s’est emparé de sa pelle et a poursuivi le serpent d’un peu plus d’1 mètre dans la cour. « J’ai tapoté sa queue, il est monté et c’est à ce moment-là que je [l’ai achevé] », a-t-elle déclaré.

En mars dernier, vingt serpents venimeux dont douze cobras ont été retirés de la maison voisine de Kathy Kehoe. L’arrière-grand-mère a déclaré qu’elle devait tuer le reptile pour protéger les enfants du quartier.