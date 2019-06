Mathieu Puginier, originaire de Labège, a décroché le titre de champion de France pour sa barbe naturelle de moins de 20 cm. — KFStudio157

Il y a quelques semaines il décrochait la 8e place aux championnats du monde à Anvers avec sa barbe coupe Garibaldi. Samedi soir, un habitant de l’agglomération toulousaine a décroché le titre de champion de France de barbe.

Mais pas n’importe quelle barbe. Celle de Mathieu Puginier a gagné dans la catégorie « naturelle » moins de 20 centimètres. Les sosies de ZZ Top se battaient dans la catégorie des plus de 20 cm.

C’est là qu’aurait pu se trouver le vainqueur originaire de l’agglomération toulousaine, adepte des barbiers et de moto. Deux jours avant la date fatidique, ils avaient raccourci sa barbe de 6 ou 7 cm raconte-t-il.

« Cela fait trois ans que j’y participe. Au début, c’était plus un délire, ma barbe était plus courte. Et puis on se prend au jeu, on pose pour des barbiers et aujourd’hui c’est mon quotidien », assure le jeune homme, coach sportif de son état, qui était accompagné samedi de son père qui concourrait dans la catégorie moustache.

Art de vivre

Organisé par une marque de produits pour barbe, ce championnat de France est avant tout symbolique. Mais pour Mathieu, il permet de faire parler d’un art de vivre.

Après avoir eu un bouc, puis un collier, il s’est mis à la barbe et a testé différents modèles. « Ça prend du temps, comme si on se rasait. Au quotidien, on la brosse, on passe de l’huile si on ne veut pas qu’elle frise de trop », poursuit le gagnant. Et c’est un pro qui le dit.