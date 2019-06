TRY AGAIN L’individu avait jusqu’au mardi 11 juin minuit, pour se présenter

Illustration jeux de la francaise des jeux FDJ.Loto EuroMillions. Jeux d argent. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Le gagnant du tirage My Million du 12 avril dernier, avait jusqu’à minuit mardi dernier délai pour se faire connaître de la Française des Jeux. Il ne recevra pas son million d’euros gagné, rapporte France Bleu.

« Beaucoup de personnes se sont présentées avec des tickets de carte bancaire en m’expliquant qu’elles avaient joué dans mon tabac le 12 avril, ou avec des tickets d’Euromillions non validés et qui juraient avoir gagné. On ne peut rien faire pour eux malheureusement », explique Serge Badin, le buraliste d’Anneyron (Drôme​). Le ticket gagnant aurait pu être égaré.

Tous les mardis et vendredis un joueur de l'Euromillions est tiré au sort et remporte un million d’euros. La somme sera remise en jeu par la Française des Jeux remettra à travers des opérations promotionnelles.