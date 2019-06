Des frites dans un restaurant McDonald's. — MEIGNEUX/SIPA

Les fans des Raptors pourraient bientôt assister au premier sacre NBA de leur équipe avec un énième cornet de frites gratuit dans les mains. Pour respecter sa parole, McDonald's a en effet déjà offert plus de deux millions de portions de pommes de terre aux supporters de l’équipe de Toronto. Soit un coût pour le géant du fast-food de six millions de dollars canadiens (environ 4 millions d’euros). Pour l’instant… car le compteur tourne toujours.

En cause, une opération marketing lancée au moment de la signature d’un contrat de sponsoring entre l’entreprise américaine et l’équipe de basket, rapporte le Financial Post.

We got this! If the Raptors score 12 or more 3-pointers on Thursday's game, you'll score free medium fries on Friday. 🏀🍟 — McDonald's Canada (@McDonaldsCanada) June 11, 2019

Des paniers à trois points pour des frites

En juillet 2018, McDonald’s a en effet promis d’offrir des frites à ses clients de la province canadienne de l’Ontario à chaque fois que les Raptors marquaient plus de 12 paniers à trois points lors d’une rencontre. Problème, peu de temps après cet engagement, l’équipe a enregistré l’arrivée de Kawhi Leonard​, un joueur majeur de la ligue nord-américaine de basket-ball. La formation canadienne s’est ainsi qualifiée pour la finale NBA, qu'elle est en passe de remporter face aux Golden State Warriors. Elle mène 3 victoires à 2.

Résultat, les Raptors ont inscrit à 54 reprises plus de 12 paniers bonifiés depuis que l’accord a été conclu, poussant McDonald’s à finalement offrir trois fois plus de frites que prévu. Les dirigeants tablaient en effet initialement sur 700.000 portions distribuées au cours de la saison. Ils estimaient que les joueurs dépasseraient les 12 paniers à trois points dans la moitié de leurs matchs de saison régulière. C’était sans compter sur la saison historique des joueurs Toronto et le talent de Kawhi Leonard.