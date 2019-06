Radio Vatican relance un journal d'information en latin

"Hebdomada Papae" (la semaine du pape) sera diffusée sur les ondes radios et disponible en podcast, accompagné d'une retranscription traduite des textes pour les néophytes. — LIONEL URMAN/SIPA

Radio Vatican va diffuser à partir de samedi un journal hebdomadaire d’information de cinq minutes en latin, la langue officielle du Saint-Siège, désormais cantonnée aux textes juridiques et aux prières.

Hebdomada Papæ (la semaine du pape) sera diffusée sur les ondes radios et disponible en podcast, accompagné d’une retranscription traduite des textes pour les néophytes.

« Ce sera un véritable journal radio »

Pour cela, les rédactions de Radio Vatican travailleront avec le bureau de la Secrétairerie d’Etat dédié aux « lettres latines », déjà en charge de la rédaction des documents officiels en latin du Saint-Siège et des tweets du pape sur son compte en latin. « Ce sera un véritable journal radio, avec des reportages et des brèves. Nous l’avons envisagé non pas avec un regard nostalgique sur le passé mais comme un défi pour l’avenir », a déclaré le directeur éditorial de Vatican News.

Le latin, qui n’est plus qu’une option dans la plupart des séminaires, n’avait cependant pas complètement disparu des ondes de Radio Vatican, qui propose aussi une messe en latin chaque matin.