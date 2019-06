Les Toulousains en particulier et les fans d’aéronautique en général vont pouvoir soigner leur frustration. Mercredi 29 mai, pour le cinquantième anniversaire d'Airbus, un grand show aérien était prévu au-dessus de la Ville rose. Tous les avions de la famille Airbus devaient voler en formation au-dessus de la Ville rose, escortés par la Patrouille de France.

Hélas, pour des raisons météo, les spectateurs massés sur les « spots » n’ont eu droit qu’à la Patrouille de France. Mais la réunion de famille a bien eu lieu, au-dessous de la mer Méditerranée où les cieux se sont montrés plus cléments. La preuve avec la vidéo spectaculaire postée par l’avionneur sur ses réseaux sociaux.

Kicking off our 50th Anniversary in style. See you at #PAS19 (June 17th-23rd) for the next episode. #Airbus50 pic.twitter.com/6NV8CEIRqI